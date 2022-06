Che ne sarà di? Come vi abbiamo scritto questa mattina ( QUI ), la nuova formula potrebbe aiutare lo spagnolo a restare: un'idea che potrebbe concretizzarsi in un altro prestito oneroso, sempre per circa 10 milioni di euro con opzione di riscatto a 10 milioni più bonus, che aiuterebbe molto a venirsi incontro. Ma che potrebbe non bastare. Massimiliano Allegri e la Juventus concordano sul fatto che Alvarito sia una pedina tatticamente importantissima per la squadra che sta nascendo, ma continua a non voler arrivare a quei 35 milioni di euro che chiede l'Atletico Madrid per il riscatto, dopo i 20 per il prestito. E da qui non si schioda. Federico Cherubini lavora per trovare la quadra, con la ferma volontà di Morata di continuare l’avventura a Torino che può avere un peso decisivo. Ma intanto le alternative ci sono.Gabriel Jesus del Manchester City è il solito costoso pallino, che prima o poi verrà archiviato, mentre resta viva la soluzione dal Chelsea Timo Werner. In Italia, invece, piacciono sempre Muriel dell’Atalanta, Marko Arnautovic, che con il Bologna ha segnato 15 gol, così come Giacomo Raspadori del Sassuolo. E infine ecco la pista Giovanni Simeone, futuro in bilico tra Cagliari e Verona, con la Juve nel mezzo.