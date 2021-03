La Juventus ha ritrovato Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, reduce da un virus che lo ha tenuto lontano dai campi, ha ritrovato il gol contro lo Spezia, messaggio importante per il presente quanto per il futuro, di chi ancora deve convincere la dirigenza ad effettuare uno sforzo economico per trattenerlo. Infatti, nel caso in cui il club bianconero decida di investire sullo spagnolo, dovrà pagare 45 milioni di euro per il cartellino, oppure in alternativa allungare il prestito per un altro anno a 10 milioni di euro, versandone 35 all’Atletico Madrid nel 2022.