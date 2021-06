Restare. Per conquistarsi, più della scorsa stagione, un ruolo di primo piano all'interno della Juventus. Alvaro Morata è pronto a fare la differenza: stavolta non può lasciarsi scappare un'occasione enorme di fiducia, anche in vista della condizione con cui sarà 'confermato' in bianconero. Un altro rinnovo di un prestito, non un riscatto che lo vedrebbe a Torino ancora per tanti anni.



DECISIVO ALLEGRI - "La Juve mi ha chiamato, ho parlato con il direttore ma non si può dire nulla finché non ci sarà l'ufficialità", ha detto Alvaro, aggiungendo la speranza di una stagione migliore in vista di ciò che verrà. Come racconta Tuttosport, Alvaro è infatti già carico e il fatto che Cherubini farà un altro rinforzo in attacco non cambia la visione del prossimo futuro: vuole prendersi definitivamente la Juventus, con gol e sacrificio. Allegri riparte da quel ragazzo terribile del 2015...