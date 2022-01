6







di Luca Bedogni

La Juve ha ribaltato la partita dell’Olimpico con la voglia, un pizzico di fortuna, ma soprattutto grazie a una doppia mossa tattica non troppo appariscente, ma nella sostanza molto efficace. Mentre Kulusevski nel primo tempo è entrato per necessità, a causa dell’infortunio di Chiesa, i cambi nella ripresa hanno modificato quel tanto che bastava funzioni e assetto così da mettere in difficoltà la Roma, fino a quel momento dominante. Mi riferisco ovviamente a Morata per Kean e ad Arthur per Bentancur. Ma se dovessimo spiegare precisamente in cosa è migliorata la fase offensiva della Juventus da lì in poi, sono sicuro che molti si arenerebbero venendo sorpresi dalla più classica delle afasie. E allora proviamo a ragionarci sopra insieme.