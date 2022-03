Alvaro Morata parla di quello che sarà il suo futuro, intervistato da AS. L'attaccante classe 1992 è alla sua seconda stagione a Torino. La Juventus ha già versato nelle casse dell'Atletico Madrid 20 milioni di euro. Il riscatto è fissato per un ulteriore versamento di 35 milioni. I due club dovranno trattare ora per il riscatto dell'attaccante spagnolo. Queste le parole di Alvaro:



MORATA - "Voglio restare, ma il futuro non dipende da me. Il prossimo anno se non sarà possibile continuare qui sarei comunque il primo tifoso bianconero".