L'attaccante della Juventus Alvaro Morata è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv a pochi minuti dall'inizio del match odierno contro il Benevento. Come già fatto altre volte, l'attaccante spagnolo ha dimostrato ancora una volta che lui, come tutta la squadra, crede ancora al sogno scudetto e nella possibilità di rimontare chi si trova avanti in campionato: "La partita di oggi è importante tanto quanto tutte le nostre partite da qui alla fine. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di vincere e con la determinazione di una squadra che crede nel titolo e nei suoi obiettivi. Abbiamo anche una finale da giocare, dobbiamo avere la consapevolezza di avere tanto da vincere. Loro sono un bel gruppo, lottano insieme: non dovremo dare spazi e fargli fare la loro partita. Ci vorrà intensità. Noi attaccanti dovremo avere la pazienza di far girare palla e non innervosirci se non facciamo gol subito, le occasioni ci saranno, ci sono sempre".