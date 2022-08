Secondo quanto riportato da Gazzetta, sunon ci sono passi in avanti, anzi. Allegri lo rivorrebbe per fargli fare il vice Vlahovic, "ma in questo momento Alvaro farebbe accomodare in panchina il serbo, essendo più in forma e più incisivo: tre gol contro zero tiri in porta per DV9, che sta pagando l’estate condizionata dalla pubalgia". Dusan ha giocato 90’ per la prima volta in questo precampionato ma è ancora lontano dalla sua versione migliore.