¡IMAGEN @elchiringuitotv!



MORATA ya está en el AEROPUERTO para emprender RUMBO a TURÍN. @nicorodrigz



¡A las 12, @elchiringuitotv! pic.twitter.com/OVXBSHAlhK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2020

L'aereo che sta per portarea Torino sta per partire da Madrid. L'attaccante spagnolo è sempre più vicino alla Juventus per quello che sarà un ritorno in bianconero, dove ha già giocato dal 2014 al 2016. Qui sotto, le immagini di El Chiringuito Tv e QUI tutti i dettagli dell'affare.Secondo quanto riporta Sky Sport, l'aereo con il giocatore a bordo è in Francia, quasi sopra Tolosa.Lo spagnolo è in volo per arrivare a Torino.- Arrivo all'aeroporto di Madrid da dove partirà il volo per l'Italia.