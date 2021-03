"Alvaro Morata ha partecipato a 15 gol in questo campionato, suo record in una stagione di Serie A (sette reti, otto assist). Torero."



Come sempre, i dati Opta aiutano a farsi un'idea molto chiara di determinati avvenimenti e fenomeni calcistici. Come ad esempio l'impatto del centravanti spagnolo nella squadra bianconera in questa stagione. Dopo un inizio devastante, negli ultimi tre mesi aveva rallentato i ritmi, soprattutto per motivi di salute, ma ora sembra ritrovato. Come testimoniato anche dai gol e dal filtrante per Rabiot contro la Lazio. Giusto in tempo per il periodo più decisivo!