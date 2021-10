Alvaro Morata è da sempre un uomo legato alla Champions League per la Juventus. Da quando fu uno dei trascinatori a sorpresa della primissima era Allegri fino alla finale di Berlino, fino a quando, la scorsa stagione, fu in grado di sobbarcarsi il peso dell'attacco in assenza di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, segnando quei gol contro Dinamo Kiev e Ferencvaros, che ok non sono Real e Barça ma intanto sono partite da vincere e lui dispensava doppiette.