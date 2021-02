Come sta Alvaro Morata? Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Alvaro è ancora fuori, deve stare a riposo fino a domenica per cercare di far sparire questo virus. Aspettiamo un po’", le parole di Andrea Pirlo sullo spagnolo. Che lo aspetta e proverà a recuperarlo sin dalla gara con lo Spezia. Come racconta Tuttosport, "Lo spagnolo proverà ad allenarsi con il gruppo e - nel migliore dei casi - disputare quantomeno uno spezzone nel finale di Juventus-Spezia, anche onde ritrovare il ritmo partita in vista della Lazio. Per ora è una speranza, ma già nelle prossime ore la situazione sarà un po’ più chiara".