Un gol importante, un gol su rigore, quello che sblocca e indirizza la partita. Alvaro Morata è sempre più importante per la Juventus. E i numeri lo certificano, ecco due dati riportati da Opta:



20 - Álvaro #Morata è uno dei quattro giocatori attualmente in Serie A ad aver preso parte ad almeno 20 reti in stagione considerando tutte le competizioni (13 gol e sette assist), assieme a Cristiano #Ronaldo, Romelu #Lukaku e Ciro #Immobile. Stella.



1 - Álvaro #Morata ha segnato il suo primo gol su rigore con la maglia della #Juventus dal febbraio 2016 (vs Inter), considerando tutte le competizioni. Dischetto.