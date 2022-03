Juventus-Spezia è stata anche la partita del ritorno al gol di Alvaro Morata, che in campionato non timbrava il cartellino addirittura dal 18 dicembre: da allora sono cambiate tantissime cose e Alvaro è stato anche vicino a lasciare la Juventus, a gennaio, con il Barcellona pronto ad accoglierlo. Invece, nonostante l'arrivo di Vlahovic, Allegri e la società gli hanno sempre dimostrato fiducia e la volontà di puntare su di lui, almeno in questa stagione. FUTURO E... DYBALA - Sì, ma il futuro? A fine stagione ci sarà la resa dei conti: secondo quanto riporta Calciomercato.com, è già iniziata da qualche settimana la manovra della Juve per provare comunque a riscattarlo al termine della stagione. Si tratta di un'idea concreta, ma ancora lontana dalla sua realizzazione, anche perché si intreccia con la situazione Dybala. Per Morata c'è da imbastire una trattativa con l'Atletico Madrid per trovare un nuovo accordo, ma i Colchoneros non escludono il rientro del n.9 per "tamponare" l'addio di Suarez. Ma tra i nomi che Simeone valuta per raccogliere l'eredità del Pistolero in pianta stabile - sempre secondo Calciomercato.com - c'è anche quello dello stesso Dybala. L'unica certezza al momento è che la Juve non pagherà i 35 milioni previsti dal diritto di riscatto per Morata: sul tavolo ci sarebbe una proposta da circa 15 milioni più bonus.