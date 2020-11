Sono bastati pochi mesi ad Alvaro Morata per prendersi la Juve. A suon di gol è diventato intoccabile, in campionato come in Champions Legue. L'ultimo centro ieri sera, decisivo per la vittoria col Ferencvaros e la qualificazione agli ottavi di Champions. Per l'attaccante spagnolo è il 5° gol nella competizione in questa stagione, "eguagliando il suo record di marcature in una singola stagione nella competizione (nel 2014/15, in 12 presenze) - si legge sul sito della Juve - Solo Haaland (sei gol) ha segnato più di Alvaro nella Champions in corso".