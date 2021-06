Alvaro Morata ha segnato in tutto 27 gol in 93 presenze nel suo biennio alla Juventus tra il 2014 e il 2016, con Max Allegri alla guida tecnica della squadra bianconera. Come ha distribuito queste reti il centravanti spagnolo in quelle due stagioni?

2014-2015: 8 in Serie A, 5 in Champions League, 2 in Coppa Italia

2015-2016: 7 in Serie A, 2 in Champions League, 3 in Coppa Italia

Totale: 15 in Serie A, 7 in Champions League, 5 in Coppa Italia



Vedremo cosa farà col ritorno di Allegri sulla panchina della Juve.