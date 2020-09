4









"Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata". Parole e musica di Giovanni Branchini, uno dei più importanti e conosciuti agenti del panorama calcistico italiano e non solo, che in carriera ha concluso più di un’operazione con i bianconeri. Innanzitutto nella sua scuderia vanta Douglas Costa e Mattia De Sciglio, in passato invece orchestrò il passaggio di Massimiliano Allegri alla Vecchia Signora. Ecco perché sono dichiarazioni roboanti, che fanno circolare nuovamente il nome di Alvaro Morata in ottica Juve.



DOVE ERAVAMO RIMASTI? - L'attaccante spagnolo è rimasto legato ai colori bianconeri dopo i due anni trascorsi tra il 2014 e il 2016, arrivando a conquistare insieme anche una finale di Champions League. Poi la separazione, di nuovo il Real Madrid, poi Chelsea ed infine Atletico Madrid, che ha versato ben 56 milioni di euro nelle casse dei Blues per il riscatto. Il Cholo Simeone ne ha fatto un pilastro del suo reparto offensivo, lo ritiene incedibile e per questo la Juve non ha mai approfondito i discorsi del caso, pur gradendo un suo ritorno. Nel frattempo, i tifosi bianconeri non si sono scaldati davanti alle parole del procuratore Branchini, molto più galvanizzati sulle piste che portano a Suarez e Dzeko.