Alvaro Morata può tornare in Italia dopo l'esperienze con la Juve. Non a Torino ma magari a Milano, visto che oltre al Milan, anche l'Inter si è interessata allo spagnolo viste le difficoltà di arrivare a Lukaku. Per ingaggiarlo servono 10 milioni di euro da versare nelle casse dell'Atletico Madrid. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.