Morata torna a parlare di Juventus: 'Un ambiente familiare'

AFP via Getty Images

Getafe: È come una famiglia. Le persone sono molto unite.

Real Madrid: la dimensione e la potenza.

Juventus : è un ambiente familiare, un'azienda e un club fantastici. Lavoratori meravigliosi.

: è un ambiente familiare, un'azienda e un club fantastici. Lavoratori meravigliosi. Chelsea: è la Premier League e l'Inghilterra. Non posso dire molto di più perché sono stato lì per poco tempo. Le dimensioni dimostrano che è una squadra importante

Atlético: Senza dubbio i tifosi, le radici e la storia della squadra. Il modo di sentire la vita. Possono passare anche cento anni e tu avrai ancora lo stesso entusiasmo. Insegnerò ai miei figli la filosofia di vita dell'Atleti. Lavori ogni giorno con lo stesso entusiasmo e un giorno vincerai.

Milan: È un grande club, con persone molto unite e ricche di storia.

Galatasaray: Mi unisco ai tifosi, che sono incredibili, e al modo in cui trattano le persone più che i giocatori.

La Nazionale: è tutto, è una delle cose più belle che possano capitare a un calciatore. Chiunque abbia indossato quella maglietta te lo dirà. Qualcosa di incredibile.

Di cosa ha parlato Morata

Alvaro, intervistato da, ha ripercorso le squadre della sua carriera:

