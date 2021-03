Nella giornata di ieri, Alvaro Morata ha parlato dei suoi obiettivi e di Cristiano Ronaldo. Ecco le parole raccolte dal Corriere dello Sport. "Il futuro di Ronaldo? Non ne ho idea, ma spero che resti. Nella vita può succedere di tutto, spero che resti perché mi piace giocare con i migliori. Lui è una grande persona, che ammiro per la sua carriera, e spero di poter giocare con lui il prossimo anno. Potremmo essere più felici - le sue parole - perché è stato un anno complicato: per piccoli dettagli la maggior parte dei nostri obiettivi sono andati persi o sono stati difficili. Cristiano lo vedo bene, anche se è vero che quando sei abituato a vincere la Champions League, non raggiungere i quarti di finale è difficile. Però, bisogna guardare agli obiettivi che ci attendono perché la stagione non è ancora finita".