Come ampiamente previsto, la Juventus non ha esercitato il diritto di riscatto per Alvaro Morata, di fronte all'inflessibilità dell'Atletico Madrid che non ha abbassato la cifra fissata. Il giocatore torna così definitivamente in Spagna, sebbene non è detto che il suo futuro sia con i Colchoneros: la Juventus stessa, infatti, non ha ancora rinunciato alla possibilità di rinegoziare un accordo con l'Atletico, magari con una nuova formula.