Altro giro, altra corsa. Tutta juventina,probabilmente piùdi tutti. Come racconta Gazzetta, sarà decisiva la sfida tra gli italiani di Torino e lo spagnolo ormai cittadino acquisito: sarà, e sarà contro Alvaro, centravanti dal cuore diviso a metà. Del resto, come testimoniato anche dalle ultime stories di Alice Morata, avrebbe preferito qualsiasi cosa a una partita Italia-Spagna. Per di più così importante e divisiva.Del resto, quello di Morata è stato un mese complicatissimo. Innanzitutto, la fiducia traballante dei media e dell'ambiente iberico: l'ha difeso Luis Enrique, a spada tratta, con l'ormai celebre frase 'Morata e altri dieci in campo'. Così è stato e Alvaro ha risposto: due gol, uno più bello dell'altro. Poi, il racconto delle minacce. E la risposta di Bonucci: "Spesso siamo insieme. Mi ha colpito quel che ha subito e che tutti subiamo. So cosa significa, gli sono vicino, Alvaro è una persona squisita, un grande giocatore, un bravo padre e un amico". Ecco, amici veri. A cui Morata proverà a fare uno scherzetto, lo stesso che altre volte non gli è riuscito: ha affrontato 4 volte l'Italia 5 la Juve di Bonucci e Chiellini. Ha segnato solo nel 2018, entrato nel finale, segnò il gol che di fatto ci eliminò da Russia 2018.