Nel corso di un'intervista a Partitazo de Cope, Alvaro Morata ha parlato anche del passato all'Atletico Madrid: "Mia moglie non ne può più di vedermi festeggiare ogni gol dell'Atletico. Guardo sempre tante partite e sono contento che stiano andando bene in questa stagione. Con Simeone ho un ottimo rapporto e sarò sempre grato all'Atletico, ma per me in quel momento la Juve era la scelta migliore. Ora sto bene qui, magari in futuro potrei tornare".