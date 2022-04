Le parole di Morata a Dazn:



TEVEZ - "Tevez? A Carlos ho detto che lo ringrazio, ho parlato con lui tante volte. Lui in parte mi ha reso calciatore, sono arrivato a 21 anni, dal Real, con poca esperienza. Mi ha guardato un po' di volte male, quando calciavo e non gliela passavo. Poi è diventato per me uno dei più forti di sempre. Aveva qualità, tecnica, ti buttava un muro a terra o te lo costruiva in 5 minuti. Per me ci saranno pochi così nella storia. Vinceva la partita da solo o si caricava la squadra sulle spalle. Mi ha detto che era meravigliato dal mio gioco: non pensava potessi avere il fisico per giocare a sinistra. Poi abbiamo parlato dei gol, dei bambini, di tutto. Lo sa che io gli sarò grato per sempre, per quell'anno fatto con lui. C'è il rimpianto con il Barcellona, forse c'era un rigorino e oggi avremmo una Champions... ma la vita è così!".