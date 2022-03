Alvaro Morata, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Sampdoria-Juventus, ha scelato un simpatico retroscena sul balletto usato come esultanza, insieme a Kean:



BALLETTO - "L'ho fatto per quello, per le parole di Cuadrado. Ho visto Moise e mi è venuta voglia di farlo, era troppo felice. Non sa Cuadrado come balla, mi chiede sempre ma non ho ballato con lui. Il balletto è di un giocatore della NFL! Me l'ha detto Kean".