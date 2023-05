Alvaro, ex attaccante della Juve, ha parlato a in un'intervista a Tuttosport: "Certamente i più importanti sono stati quelli in Champions League, ne ho segnato uno anche nella finale di Berlino 2015 contro il Barcellona, il momentaneo 1-1, purtroppo non è però bastato. Nella prima partita dell’edizione successiva ho realizzato la rete vincente, quella del 2-1 nel finale, all’Etihad Stadium contro il Manchester City. Ho incorniciata a casa la foto della mia esultanza in scivolata in ginocchio contornato, anche loro in scivolata, da Paulo (ndr: Dybala), Juan (ndr: Cuadrado) e Paul (ndr: Pogba)".