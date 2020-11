Mamma mia, Morata! La furia rossa della Spagna si è abbattuta sulla Germania. Il risultato? Tennistico: 6-0 per gli iberici, che hanno strappato il pass alla fase successiva della Nations League. In attesa di Italia (oppure Olanda) e verosimilmente Belgio, solo la Francia ha già la qualificazione alla final four. In ogni caso, super protagonista della serata è certamente l'attaccante della Juventus e non solo per il gol - gran gol - siglato a Manuel Neuer al diciassettesimo del primo tempo: giocate e scorribande, fraseggio e talento. Alvaro ha confermato il feeling con il gol. Pure con quelli annullati più o meno ingiustamente. Ecco, nella gallery qui in basso, i voti dei quotidiani.