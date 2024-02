Nella serata di ieri l'Inter ha battuto l'Atletico Madrid nella prima delle due gare degli ottavi di finale della Champions League. I Colchoneros dovranno giocarsi il tutto per tutto per sperare nel passaggio del turno e per far si che questo avvenga serviranno i gol dei suoi attaccanti. Tra questi ci sarà Alvaro Morata, che pochi istanti fa ha condiviso un messaggio sui suoi canali social dove ha voluto suonare la carica in vista della sfida del Wanda Metropolitano.'C’è ancora una partita in casa. Insieme siamo più forti. Grazie per il vostro sostegno e il vostro sforzo in tutti i viaggi'.