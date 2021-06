Alvaro, dal ritiro della, ha parlato del rinnovo del prestito allae della conferma in bianconero anche per la prossima stagione."Ciao ragazzi, grazie del supporto. Sapete quanto sia importante per me giocare un altro anno alla Juventus - ha raccontato l'attaccante all'account ufficiale dei bianconeri -.Vi mando un abbraccio, non vedo l'ora".Morata resta di proprietà: la Juve ha esercitato il rinnovo del prestito per un'altra stagione, per riscattarlo definitivamente serviranno 35 milioni di euro al termine della stagione che sta per nascere.