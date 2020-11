Giuseppe Furino, storico mediano e capitano di una Juventus fantastica. Per IlSussidiario ha presentato il match tra Lazio e Juventus che sta per cominciare allo stadio Olimpico di Roma: "Morata ha iniziato bene la stagione, speriamo quindi che continui così. Per ora è sulla buona strada… Il match si risolverà a centrocampo, come tutte le partite. Poi se hai uno come Cristiano Ronaldo può finalizzare sempre al meglio tutte le azioni di gioco. Ogni partita è un fatto a sé e bisogna sempre guardare avanti. Juve in scia dopo la vittoria sul Ferencvaros? Come dicono i napoletani scordiamoci il passato. Sono di origini siciliane ma ho vissuto da ragazzo in Campania e posso citare fino in fondo questa cosa anche per una partita di calcio!".