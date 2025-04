Morata sul caso Fagioli: 'L'ho aiutato solo con dei consigli, non diffondete bugie'

Getty Images



Le parole di Morata sul caso Fagioli

Sul caso Nicolòè intervenuto anche Alvaro, entrato nelle cronache di questi giorni per essere stato protagonista involontario delle giustificazioni dell'ex centrocampista bianconero. Ne parliamo qui. Attraverso una Instagram story, ecco le parole di Alvaro Morata su Fagioli."Ho visto le informazioni che stanno uscendo su di me e ci tengo a chiarire che l'unica cosa in cui ho aiutato Fagioli in questi anni è dandogli consigli sulla sua carriera - le parole -, come amico e persona con più esperienza di lui... Non ho mai saputo niente della sua situazione. Voglio molto bene a Nicolò e spero possa rimediare presto a tutti i suoi errori però io non ho niente a che vedere con la sua situazione e prego di non diffondere notizie false o bugie. Ripeto: smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono FALSE. Grazie".