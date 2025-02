Morata spiega l'addio al Milan: 'Non ero più a mio agio, è cambiato il progetto'

Le parole di Morata sull'addio al Milan

Ha sorpreso non poco la scelta didi lasciare ilgià a gennaio, appena pochi mesi dopo il suo approdo in rossonero. "Il progetto è cambiato", ha detto oggi l'attaccante ex Juventus in un'intervista ai microfoni di Marca, spiegando appunto i motivi alla base della sua decisione.- "In quel momento era quello che il mio corpo e la mia testa mi chiedevano. A volte si prendono decisioni nei momenti opportuni, giuste o sbagliate che siano, ma alla fine, se guardo indietro, mi rendo conto che i tifosi avevano iniziato, in un certo senso, a capirmi. Dopo l’Europeo, la gente in Spagna non mi vedeva più nello stesso modo, ma le decisioni vanno prese. Sono andato al Milan per il mister (Fonseca, ndr), che mi aveva dimostrato di volermi molto, ma dopo qualche mese, un progetto che sembrava una cosa si trasforma in un’altra, per via del calcio stesso. Alla fine, non ero più così a mio agio, perché ero andato lì per stare con Fonseca [...]. Sono le circostanze del calcio. Alla fine, ognuno deve pensare a sé stesso. È facile giudicare, ma se tutto andrà bene, la prossima stagione giocherò la Champions League, ed è qualcosa di importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo, cosa non semplice”.

- “Sì, mi diverte. A volte un po' meno. È un lavoro e con il passare degli anni diventa difficile comprendere certe cose. In alcune occasioni ho sofferto più del dovuto per colpa mia. Con il tempo ho capito che non posso combattere contro certe situazioni che non dipendono da me. Voglio essere felice e godermi gli ultimi anni della mia carriera nel miglior modo possibile”.- “Sì, si sente moltissimo. Ovunque tu vada, in ogni ristorante, ti fanno capire per quale squadra tifano, ma sempre con grande educazione, con battute, ma con tanto rispetto. Negredo, Guti, Riera, Juan Mata mi avevano parlato meravigliosamente della Turchia, ma finché non sei qui e non lo vivi in prima persona… La verità è che sono molto felice [...]. Ho trovato un posto dove mi stanno trattando in modo speciale, con tanto affetto e tanto amore, e sono molto felice con la gente. Tutti mi avevano detto che i turchi sono meravigliosi, ma finché non arrivi qui e lo vivi di persona, non te ne rendi davvero conto. Ti darebbero tutto ciò che hanno. Spesso, e non è affatto una critica ad altri luoghi, qui posso muovermi più tranquillamente che in altre città d'Europa. Ho pace e serenità”.- "È un ambiente familiare, una grande azienda e un grande club. Lavoratori meravigliosi".