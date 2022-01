21









Le prime pagine dei giornali in edicola domani mattina, 4 gennaio 2022:



GAZZETTA DELLO SPORT - "Morata 9 giorni e adios. Lo spagnolo ha fretta di andare via, la Juve vuole il sostituto e lo ferma per le sfide con Napoli, Roma e Inter"



CORRIERE DELLA SERA - "Solo per Suarez. Il Barcellona preme per lo spagnolo, ma la Juve non intende lasciarlo partire. Il retroscena: Luis sarebbe stato l'unica alternativa a Morata"



TUTTOSPORT - "Juve, senti i bomber". "Pjanic in esclusiva: De Ligt non fare come me. Pensaci prima di lasciare Torino. Juve-Napoli? Pesa più l'assenza di Chiellini che di Osimhen".