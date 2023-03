, ancora? Il dubbio è riemerso qualche giorno fa, quando le voci si sono moltiplicate in seguito al ritorno di Alicein città per far visita al cantiere della nuova casa in pieno centro a Torino. Come racconta Tuttosport, quest'amore per l'Italia e per la città "non significa che le strade siano destinate a incrociarsi di nuovo, calcisticamente parlando", anche se il nome dello spagnolo è tornato a risuonare dalle parti della Continassa.Non è un caso che "Massimilianolo stimi e lo ritenga un giocatore funzionale al suo calcio non è un mistero, tanto che l’estate scorsa la possibilità di un Morata-ter era girata a più riprese, prima della decisione del club bianconero di puntare su Arek Milik", racconta il quotidiano, che sottolinea come la scelta di restare all'Atletico sia stata principalmente dell'attaccante.Occorrerebbe comunque trovare un accordo con calciatore e società, anche se il legame tra Morata e la Juventus, oltre con la città, "è noto e coinvolge anche la famiglia, tra investimenti immobiliari e blitz piuttosto frequenti".