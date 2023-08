Alvarosogna di tornare alla Juventus, un'altra volta. Per l'Alvaro-terzo, infatti, il primo a spingere è proprio il centravanti spagnolo che, secondo La Stampa, sta facendo di tutto per tornare presto in città. C'è il benestare di Allegri, anche se servirà la cessione di Moise Kean. L'ex 9, intanto spera e aspetta una chiamata, anche last minute. E l’Atletico Madrid? Al momento non fa sconti: vuole i 21 milioni di euro della clausola rescissoria.