Alvaro Morata ha lasciato un ricordo positivo nei tifosi della Juventus. Grazie ai suoi gol, la Vecchia Signora ha vinto due scudetti ed altrettante Coppe Italia tra il 2014 ed il 2016. Unico neo la finale di Champions League persa contro il Barcellona, nonostante la rete dell’attaccante spagnolo. Tuttavia, l’attuale centravanti dell’Atletico Madrid sembra essersi concentrato solamente sui Colchoneros. Ne è una dimostrazione la sua intervista a Goal nella quale ribadisce come la formazione madrilena sia stata la vera svolta nella sua carriera: “Al Chelsea i tifosi ed i compagni non avevano fiducia in me. L’Atletico Madrid è stata una benedizione, la miglior scelta fatta nella mia carriera”.