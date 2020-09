2







di Luca Bedogni

Morata è mossa chiaramente antisarrista. Pirlo è oltre Conte, oltre Allegri, però qualcosa da questi due allenatori (specialmente dal primo, per sua stessa ammissione) ha certamente preso, e la scelta di Morata ne è un esempio. Antonio in particolare spinse per avere Alvaro alla Juve (prima di dimettersi) e lo rivolle poi al Chelsea. Si confrontino allora le prestazioni dello spagnolo a Londra nella stagione 17/18 (11 gol e 6 assist, 31 presenze in Premier) con quelle dell’anno successivo (5 gol, 16 presenze in campionato), l’anno di Sarri in Inghilterra. Morata venne gradualmente fatto fuori dal Comandante, e lasciato via via sempre più spesso tra i non convocati. A gennaio partì addirittura per Madrid, sponda Atletico stavolta: Hazard falso nove era troppo per lui. In realtà in questi ultimi tre anni, dunque malgrado la sua disavventura con Sarri, il rendimento del nuovo acquisto bianconero è stato incredibilmente costante. E ha segnato tanto per i suoi standard. Dal punto di vista realizzativo, infatti, è da tre stagioni che si aggira intorno agli 11/12 gol per campionato. Alla Juve, tanto per mettere a tacere quelli che parlano di minestra riscaldata, non era mai andato sopra agli 8 in Serie A. La sua annata migliore resta comunque quella col Real, 2016/17, quando fissò il suo record personale a 15 marcature (escluse le Coppe). Ma attenzione perché, nel pieno della maturità, Morata ha appena concluso la sua seconda miglior stagione di sempre, protagonista nell’Atletico del Cholo con 12 reti e 2 assist nella Liga, senza contare i 3 gol in Champions, dei quali uno al Liverpool di Klopp. Occhio dunque alle reazioni di pancia, andiamoci piano a dire che la Juve ha preso la terza scelta dietro a Dzeko e Suarez. Dei tre infatti, il più funzionale al gioco del Maestro potrebbe proprio rivelarsi lui. Vediamo perché.