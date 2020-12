1









Nonostante una buona prestazione, forse una delle migliori nell'era Pirlo, la Juventus non è riuscita a portare a casa la vittoria. Rimane l'amarezza per aver sprecato diverse occasioni, una su tutte l'azione tra Morata e Cristiano Ronaldo che poi ha portato al tacco sconclusionato dello spagnolo. Più che nel tacco, però, l'errore di Morata sembra essere quello di passare la palla a CR7 invece di calciare in porta, come se ci fosse una sorta di riverenza nei confronti del portoghese. Durante un'ospitata a Sky di alcuni anni fa, Max Allegri raccontava: "Quando Morata è arrivato tirava solamente in porta. Poi l'argentino, Tevez, ha iniziato a guardarlo di traverso. Allora ha iniziato a passare il pallone, solo che ha smesso di tirare. Gli ho detto di comprendere le situazioni e di agire di conseguenza".