Non c'è alcun dubbio: l'acquisto di Alvaro Morata è probabilmente stata la più azzeccata manovra di mercato di questa stagione. Lo spagnolo è arrivato a Torino accompagnato da diversi dubbi che, però, sono stati prontamente spazzati via a forza di prestazioni super e gol segnati. Con la rete allo scadere di ieri sera, Morata ha chiuso la questione Supercoppa e ha contribuito a far alzare al cielo il trofeo a capitan Chiellini. Con il gol segnato al Napoli, Morata è l'unico calciatore juventino ad aver segnato in tutte e 4 le competizioni: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.