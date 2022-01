Alvaro Morata non lascerà la Juventus in questo ultimo giorno di mercato, salvo clamorose sorprese. Come rivelato da Sky Sport, l'attaccante bianconero - a lungo corteggiato dal Barcellona e nelle ultime ore anche da alcuni club inglesi, tra cui l'Arsenal - ha deciso di restare, convinto anche da Massimiliano Allegri. L'allenatore lo vede complementare e non alternativo a Dusan Vlahovic e come aveva già affermato in conferenza stampa, ha deciso di puntare ancora su di lui.