Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid ed ex della Juventus, ha parlato ai microfoni di Marca: "Sono molto felice di essere qui, è stata la migliore cosa che mi sia mai capitata. Abbiamo grandi obiettivi e spero di proseguire a lungo la mia carriera con l'Atletico. Rosso contro il Maiorca? E' stata molto difficile da accettare per me. Penso di non avre fatto nulla di grave e di non aver offeso nessuno. Mi sono state dette cose non giuste e alla fine sono stato anche espulso. Quando si tratta dell'Atletico Madrid vengono inflitte pene sempre maggiori rispetto alla realtà. Ci tengo a scusarmi però con i nostri tifosi per aver lasciato la squadra in dieci uomini".