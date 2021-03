Per un Ronaldo sempre più in bilico, c'è Alvaro Morata che ha scelto il suo futuro: secondo Tuttosport lo spagnolo non ha nessun dubbio e vuole rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione. Se la società accoglie la richiesta dell'attaccante, l'opzioni possibili sono due: o viene riscattato dall'Atletico Madrid per 45 milioni di euro, o, opzione più probabile, il prestito verrà prolungato per un'altra stagione di fronte a un pagamento di 10 milioni con il riscatto che scenderà a 35 alla fine della stagione 2021/22.