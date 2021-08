"Un piacere aver condiviso spogliatoio e bei momenti insieme, amico mio. Grazie mille anche alla tua famiglia per come mi avete sempre trattato. Ora ti auguro le migliori fortune nella tua nuova avventura. Ti abbraccio fortissimo!"Questo è il messaggio che un altro ormai ex compagno di reparto di Cristiano Ronaldo alla Juventus, Alvaro Morata, ha rivolto a CR7 su Instagram dopo la partenza del fuoriclasse portoghese in direzione Manchester United.