Alvaro Morata, attraverso i suoi social, saluta l'Atletico Madrid: "Carissimi tifosi dell'Atletico, giocare nell'Atletico Madrid è stata una delle cose migliori mai capitate nella mia vita. Chi mi conosce sa che sempre ho dato tutto al Metropolitano. Voglio ringraziare per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai, nei quali mi sono sentito uno di voi dal momento in cui sono arrivato. Lottare per questi colori è stato un autentico orgoglio e segnare gol con questa maglia un sogno totale. E' un grande club perché la sua gente lo rende tale. Nei miei ricordi rimarrete per sempre, tutte quelle notti storiche che qualsiasi calciatore sogna di vivere. Nel mio cuore, sempre ci sarà un posto per voi. Grazie Atletico".