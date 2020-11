Dal sito Juventus.com:

"Álvaro Morata e la Juventus sono un binomio vincente. Lo spagnolo ha giocato contro il Ferencvaros la sua 100ª partita con la maglia bianconera, considerando tutte le competizioni. Non solo, ha segnato quattro gol in questa Champions League: non ne segnava tanti in una singola edizione dal 2014/15 (anche in quella occasione con la Juventus, ovviamente).

I suoi grandi numeri non sono finiti qui: tra i giocatori di Serie A, Álvaro Morata è quello che ha segnato più gol in trasferta in stagione, considerando tutte le competizioni: sei, su sei complessivi.



GLI ALTRI FACTS

Era da settembre 2016 (contro la Dinamo Zagabria) che la Juventus non segnava quattro gol in un match di Champions League.



Leonardo Bonucci ha agganciato Gianluca Pessotto (68) in 5° posizione tra i giocatori più presenti con la Juventus tra Champions League e Coppa dei Campioni.



Per Cristiano Ronaldo si è trattata della sua 18ª stagione consecutiva in Champions League: nella storia della competizione, solo Iker Casillas (20 tra il 1999/00 e il 2018/19) è sceso in campo in più edizioni di fila.



Paulo Dybala è l’unico giocatore a segno in tutte le ultime sei stagioni di Champions League con la maglia della Juventus.".