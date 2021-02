Tutti i numeri di Napoli-Juve, le indicazioni sui singoli protagonisti riportate così dal sito ufficiale bianconero:



"CONNECTION - Morata ha fornito quattro assist per Ronaldo in questa Serie A: nessun giocatore ha fatto meglio per un singolo compagno di squadra (quattro anche Mertens per Lozano nel Napoli).



CHIELLO - Tra i giocatori attualmente in rosa alla Juventus, Giorgio Chiellini è quello che ha realizzato più gol contro il Napoli in Serie A: tre, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio nel torneo (quattro). La prossima sarà la sua 400a presenza nel massimo campionato italiano e la 500a da titolare con la Juventus in tutte le competizioni (522 match totali con i bianconeri).



CIFRE TONDE - La prossima sarà la 150a partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia della Juventus per Juan Cuadrado e la numero 100 per Rodrigo Bentancur in Serie A".