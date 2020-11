Dal sito Juventus.com:

"Cristiano Ronaldo non segnava una doppietta subentrando dalla panchina dal dicembre 2006 (Man United vs Wigan). Questa è la sua seconda doppietta da subentrato in carriera tra club e Nazionale. CR7 due volte é subentrato in Serie A e in entrambe le occasioni ha segnato (contro l'Atalanta a dicembre 2018 e oggi). Tra Serie A e Liga ha fin qui segnato a 53 delle 55 squadre affrontate – solo contro Leganés (un match) e Chievo (due) il portoghese non ha trovato la rete.



Non solo: Ronaldo ha segnato 126 secondi dopo il suo ingresso in campo: è il suo secondo gol piú veloce in A (dopo quello con la Samp al minuto 2 nel dicembre 2018).

Da quando é tornato alla Juventus, Alvaro Morata ha partecipato attivamente a 6 delle 10 reti segnate dalla Juventus in tutte le competizioni: quattro gol e due assist. Álvaro ha segnato il 35% delle sue reti in Serie A contro squadre neopromosse (6/17). Era da ottobre 2015 contro il Bologna che non segnava un gol e faceva un assist nella stessa gara di Serie A.​

GLI ALTRI FACTS



La Juventus non vinceva una partita di Serie A in trasferta con almeno tre gol di scarto da febbraio 2019 (0-3 con il Sassuolo in quel caso) e non segnava almeno 4 gol in una trasferta di Serie A da aprile 2018 contro il Benevento.



La Juventus non segnava 3 gol con giocatori subentrati dalla panchina in Serie A dal dicembre 2012 contro il Cagliari.



La Juventus ha fatto un solo clean sheet nelle ultime 16 trasferte di Serie A (27 gol incassati in totale).



Pobega ha segnato il suo primo gol in Serie A nella sua quinta presenza: nella scorsa Serie B aveva partecipato a 4 gol nelle prime 5 presenze (2 gol e 2 assist).



Presenza numero 651 in Serie A per Gianluigi Buffon: lo Spezia é la 47esima squadra differente che incontra nel massimo campionato (contro 44 ha vinto almeno una volta).



Solo Svanberg e Damsgaard sono piú giovani di Weston McKennie tra i centrocampisti che hanno servito almeno un assist in questo campionato.



Secondo gol in A per Rabiot: in totale questo é solo il secondo centro in carriera da subentrato dopo quello al Guingamp nell'agosto 2013."