Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus e del Chelsea, oggi all'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del futuro di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, in arrivo proprio dai Blues: "Conte e Sarri tornano in Italia? In bocca al lupo a tutti e due. Sono due grandissimi allenatori e due grandi uomini. Spero che abbiano tutti e due un po' di fortuna, però forse un po' di più il bianconero. Sarri arriva alla Juventus? Non so se arriverà a Torino, ma pare di sì...".