La Juventus di Max Allegri deve ancora prendere una sua forma definitiva. Ma in tempi di, si deve già iniziare a fare i conti con numeri e nomi per provare a capire come si potranno configurare i vari reparti.Prendiamo ad esempio l'attacco. Oggi è rientrato alla Continassa Alvaro Morata, che nei prossimi giorni si metterà al lavoro insieme ai compagni con la consapevolezza di essere rimasto per essere il centravanti della Juve. Ok, ma chi sono gli altri giocatori nel suo ruolo?Al momento, l'altra certezza èche bisogna capire in che posizione giocherà: attaccante puro o esterno/trequartista? In quest'ultimo caso, potrà combinare con Morata, altrimenti potrebbero anche entrare in "competizione" per la maglia. Poi c'è, che terrà in apprensione fino alla fine sul mercato ma ad oggi va considerato parte integrante dell'organico allegriano: se farà l'ala come in gran parte della sua carriera, entrerà in zona Chiesa-Kulusevski; se invece vestirà i panni del centravanti, anche qui, concorrenza non da poco per il buon Alvaro.Altro bel rebus. Bisogna vedere intanto se arriva subito o a gennaio. Dopodiché, con caratteristiche magari un po' diverse ma il ruolo quello è. Nel suo caso, però, a scanso di exploit incredibili agli esordi juventini, si dovrebbe parlare per il momento di una riserva, quella validissima punta alternativa che alla Juve manca.Insomma, Cherubini e Allegri hanno di fronte a séche permetta di mettere tutti nel loro ruolo e non creare dualismi negativi.