Un tuffo nel passato per Alvaro Morata, nella gara di oggi contro la Juve. La partita, che inizierà alle 18.05, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia: ma all'interno non avrà solo i 90 minuti di gioco, bensì tante, tantissime storie. A partire da quelle di Morata, alla Juve per due stagioni per un totale di 93 partite in tutte le competizioni con la maglia bianconera. Tra i 2014 e il 2016 ha segnato 27 reti, meno solo di Tevez nello stesso periodo (29). Poi c'è Cristiano, che con l'Atletico Madrid ha un feeling speciale. CR7 ha realizzato 25 gol in tutte le competizioni contro i Colchoneros, tra questi ben quattro triplette.