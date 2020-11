Un Morata devastante trascina la Juventus in terra ungherese contro il Ferencvaros lasciando i bianconeri in scia del Barcellona, leader del Gruppo G di Champions League. Sono proprio i blaugrana di Messi i grandissimi favoriti, secondo i betting analyst di 888sport.it, per la conquista del girone grazie a una quota rasoterra di 1,12. I campioni d’Italia però non vogliono mollare la presa nonostante la sconfitta nello scontro diretto all’Allianz Stadium: la Juventus prima nel raggruppamento, riporta agipronews, si gioca a 5,50. Visto il netto divario in classifica con le battistrada del girone, Dinamo Kiev e Ferencvaros, ferme in classifica a un punto, sono praticamente tagliate fuori per il primato: gli ucraini vincenti sono dati a 151 mentre il trionfo degli ungheresi pagherebbe 351 volte la posta.